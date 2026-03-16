Словакия объявила о расторжении договора по аварийной помощи с "Укрэнерго"

20:08 16.03.2026 Пн
2 мин
Будет ли иметь последствия это решение для украинских потребителей?
aimg Мария Науменко
фото: Словакия объявила о расторжении договора по аварийной помощи с "Укрэнерго" (facebook.com/ npcukrenergo)

НЭК "Укрэнерго" получила от словацкого оператора SEPS сообщение об одностороннем прекращении договора об аварийной энергетической помощи. Документ утратит силу в мае.

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, "действуя в духе добрососедства и уважения к нормам европейского законодательства".

"Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК "Укрэнерго" достаточно редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года", - отметили в компании.

В то же время там заверили, что для украинских потребителей это решение не будет иметь никаких последствий. Оно также не повлияет на коммерческий обмен электроэнергией между странами.

Импорт электроэнергии из Словакии в Украину, как и раньше, осуществляется без ограничений в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

А уже через несколько дней Фицо заявил о приостановлении аварийных поставок электроэнергии в Украину, несмотря на тяжелую ситуацию с электроснабжением в стране.

Это решение вызвало критику в самой Словакии. Оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" объявила о намерении подать жалобу в прокуратуру, а депутат Кароль Галек заявил, что премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

