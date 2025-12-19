Словаччина у майбутньому не надаватиме Україні військову допомогу: Фіцо назвав причину

Раніше Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Також раніше Фіцо несподівано висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але уточнив, що не підтримує членство України в НАТО.

Також ми повідомляли, що у жовтні проходили консультації урядів України та Словаччини. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.

Переговори проходили у Кошицях – другому за величиною місті Словаччини на сході країни, де проживає близько 225 тисяч людей.