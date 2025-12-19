Словакия в будущем не будет предоставлять Украине военную помощь: Фицо назвал причину

Ранее Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал, что этот документ в пользу России.

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться на это предложение.

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем план, который обсуждали в 2022 году, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня по обе стороны фронта.

Также ранее Фицо неожиданно выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но уточнил, что не поддерживает членство Украины в НАТО.

Также мы сообщали, что в октябре проходили консультации правительств Украины и Словакии. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Переговоры проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии на востоке страны, где проживает около 225 тысяч человек.