Словаччина у майбутньому не надаватиме Україні військову допомогу: Фіцо назвав причину

Словаччина у майбутньому більше не планує надавати Україні військової допомоги, адже це не прискорює завершення війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, фінансування військових потреб Києва не прискорює вирішення конфлікту.

"Словаччина не братиме участі в жодному військовому кредиті для України, і ми відкидаємо подальше фінансування, зокрема з ресурсів Словацької Республіки, для військових потреб", - зазначив Фіцо.

Раніше Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Також раніше Фіцо несподівано висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але уточнив, що не підтримує членство України в НАТО.

Також ми повідомляли, що у жовтні проходили консультації урядів України та Словаччини. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.

Переговори проходили у Кошицях – другому за величиною місті Словаччини на сході країни, де проживає близько 225 тисяч людей.