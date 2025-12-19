ua en ru
Главная » Новости » В мире

Словакия в будущем не будет предоставлять Украине военную помощь: Фицо назвал причину

Пятница 19 декабря 2025 14:22
Словакия в будущем не будет предоставлять Украине военную помощь: Фицо назвал причину Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Словакия в будущем больше не планирует предоставлять Украине военную помощь, ведь это не ускоряет завершение войны.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Словакия не будет участвовать ни в одном военном кредите для Украины, и мы отвергаем дальнейшее финансирование, в частности из ресурсов Словацкой Республики, для военных нужд", - отметил Фицо.

По его словам, финансирование военных нужд Киева не ускоряет решение конфликта.

Ранее Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал, что этот документ в пользу России.

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться на это предложение.

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем план, который обсуждали в 2022 году, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня по обе стороны фронта.

Также ранее Фицо неожиданно выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но уточнил, что не поддерживает членство Украины в НАТО.

Также мы сообщали, что в октябре проходили консультации правительств Украины и Словакии. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Переговоры проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии на востоке страны, где проживает около 225 тысяч человек.

