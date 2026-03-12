Словаччина хоче зняти санкції з двох російських олігархів

"Так, дискусія ведеться про виключення цих двох імен, але не тільки цих двох, а й інших. І вона ще не завершена. Є кілька країн, які ведуть цю дискусію", - зазначив Бланар під час засідання парламентського комітету з європейських справ.

За словами міністра, Братислава готова підтримати таке рішення, якщо будуть переконливі юридичні аргументи.

"Ми є частиною цієї дискусії і готові конструктивно і на основі вагомих аргументів дійти якогось висновку. Якщо це буде дійсно переконливо і будуть сильні юридичні аргументи", - додав він.

Під час засідання голова партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шімечка запитав міністра, яку вигоду отримали словацькі громадяни від спроб виключити з санкційного списку бізнесменів, пов’язаних із російською владою.

Бланар відповів, що подібні переговори є звичайною практикою дипломатії всередині Євросоюзу.

Він також наголосив, що обговорення можливого виключення окремих осіб із санкційного списку не пов’язане з переговорами щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Чому Словаччина займає проросійську позицію

Відносини між Україною та Словаччиною останнім часом залишаються напруженими через позицію уряду Роберта Фіцо та суперечку навколо нафтопроводу "Дружба".