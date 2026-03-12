Словаччина хоче зняти санкції з двох російських олігархів

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив, що його країна бере участь у дискусії в Євросоюзі щодо можливого виключення з санкційного списку російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
"Так, дискусія ведеться про виключення цих двох імен, але не тільки цих двох, а й інших. І вона ще не завершена. Є кілька країн, які ведуть цю дискусію", - зазначив Бланар під час засідання парламентського комітету з європейських справ.
За словами міністра, Братислава готова підтримати таке рішення, якщо будуть переконливі юридичні аргументи.
"Ми є частиною цієї дискусії і готові конструктивно і на основі вагомих аргументів дійти якогось висновку. Якщо це буде дійсно переконливо і будуть сильні юридичні аргументи", - додав він.
Під час засідання голова партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шімечка запитав міністра, яку вигоду отримали словацькі громадяни від спроб виключити з санкційного списку бізнесменів, пов’язаних із російською владою.
Бланар відповів, що подібні переговори є звичайною практикою дипломатії всередині Євросоюзу.
Він також наголосив, що обговорення можливого виключення окремих осіб із санкційного списку не пов’язане з переговорами щодо нового, 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Відносини між Україною та Словаччиною останнім часом залишаються напруженими через позицію уряду Роберта Фіцо та суперечку навколо нафтопроводу "Дружба".
Зокрема, словацький прем’єр пригрозив накласти вето на пакет допомоги для України, якщо міжнародні інспектори не зможуть оглянути пошкоджену ділянку нафтопроводу. У разі блокування Київ може зіткнутися з ризиком затримки фінансування вже навесні цього року.
Водночас у Євросоюзі заявляють, що шукають механізми, які дозволять надати Україні запланований кредит на 90 млрд євро навіть у разі подальшого опору з боку Угорщини та Словаччини.