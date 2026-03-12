Словакия хочет снять санкции с двух российских олигархов

"Да, дискуссия ведется об исключении этих двух имен, но не только этих двух, но и других. И она еще не завершена. Есть несколько стран, которые ведут эту дискуссию", - отметил Бланар во время заседания парламентского комитета по европейским делам.

По словам министра, Братислава готова поддержать такое решение, если будут убедительные юридические аргументы.

"Мы являемся частью этой дискуссии и готовы конструктивно и на основе весомых аргументов прийти к какому-то выводу. Если это будет действительно убедительно и будут сильные юридические аргументы", - добавил он.

Во время заседания председатель партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка спросил министра, какую выгоду получили словацкие граждане от попыток исключить из санкционного списка бизнесменов, связанных с российскими властями.

Бланар ответил, что подобные переговоры являются обычной практикой дипломатии внутри Евросоюза.

Он также отметил, что обсуждение возможного исключения отдельных лиц из санкционного списка не связано с переговорами по новому, 20-му пакету санкций ЕС против России.

Почему Словакия занимает пророссийскую позицию

Отношения между Украиной и Словакией в последнее время остаются напряженными из-за позиции правительства Роберта Фицо и спора вокруг нефтепровода "Дружба".