Словаччина хоче в п'ять разів збільшити виробництво 155-мм снарядів

У Словаччині планують в п'ять разів збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. А саме з 30 000 до 150 000 на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, якого цитує Bloomberg.
"Словаччина може збільшити виробництво артилерійських снарядів з 30 000 до 150 000 на рік", - сказав глава оборонного відомства Словаччини під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави.
За його словами, Словаччина вже інвестує в розширення потужностей, що має збільшити річний випуск до 100 000 снарядів.
"Цифра в 150 тисяч може бути досягнута за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння", - розповів Надь.
Зазначимо, що до цього в Словаччині заявляли про наміри вдвічі збільшити виробництво боєприпасів.
Країни стрімко нарощують виробництво боєприпасів на тлі підтримки України
Нагадаємо, що в Євросоюзі узгодили план постачання боєприпасів для України на 2 млрд євро, план ЄС також передбачає нарощування їх виробництва.
Зокрема, польські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України
Додамо, тим часом також Німеччина зобов'язалася збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України.
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