Словаччина хоче вдвічі збільшити виробництво боєприпасів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, яку приводить Pravda.

"Ми також відвідаємо наші підприємства, які виробляють боєприпаси з метою ще більшого збільшення виробництва. Ми вже вжили заходів щодо збільшення виробництва і хочемо збільшити його ще більше" - сказав Надь.

Він планує поговорити на цю тему з єврокомісаром із внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном під час запланованого візиту до Словаччини. За словами Надя, вони вже подвоїли виробництво боєприпасів, тепер хочуть його збільшити ще на сто відсотків.

"Якщо вийде, будуть потрібні інвестиції, про це ми також поговоримо з єврокомісаром", - додав міністр.

Цього тижня єврокомісар оголосив, що Євросоюз вживе заходів для збільшення виробництва боєприпасів, призначених для України, на заводах 15 промислових груп у 11 країнах Європи.