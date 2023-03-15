Словаччина хоче вдвічі збільшити виробництво боєприпасів
Словаччина має намір удвічі збільшити виробництво боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, яку приводить Pravda.
"Ми також відвідаємо наші підприємства, які виробляють боєприпаси з метою ще більшого збільшення виробництва. Ми вже вжили заходів щодо збільшення виробництва і хочемо збільшити його ще більше" - сказав Надь.
Він планує поговорити на цю тему з єврокомісаром із внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном під час запланованого візиту до Словаччини. За словами Надя, вони вже подвоїли виробництво боєприпасів, тепер хочуть його збільшити ще на сто відсотків.
"Якщо вийде, будуть потрібні інвестиції, про це ми також поговоримо з єврокомісаром", - додав міністр.
Цього тижня єврокомісар оголосив, що Євросоюз вживе заходів для збільшення виробництва боєприпасів, призначених для України, на заводах 15 промислових груп у 11 країнах Європи.
Нагадаємо, що українські військові потребують поставок наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів.
Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
Комітет постійних представників ЄС на рівні послів сьогодні мав обговорити питання постачання боєприпасів для української армії. Зокрема, на порядку денному спільні закупівлі снарядів.
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