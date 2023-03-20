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ЄС узгодив план щодо закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро, - ЗМІ

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Понеділок 20 березня 2023 15:00
ЄС узгодив план щодо закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро, - ЗМІ Фото: ЄС узгодив план щодо закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри закордонних справ ЄС узгодили план щодо спільної закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів. На ці заходи планують виділити 2 млрд євро.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатів, передає РБК-Україна.

За словами дипломатів, міністри закордонних справ і оборони на зустрічі в Брюсселі погодили багатопланову ініціативу, спрямовану на надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців та поповнення власних запасів боєприпасів.

РБК-Україна повідомляло, що міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні мали б підписати план щодо постачання боєприпасів для України.

Окрім того, в ЄС обговорюють виділення 500 млн євро на виробництво снарядів для потреб України.

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