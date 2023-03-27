Польща збільшить виробництво боєприпасів для своєї та української армії, - прем'єр

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції .

"Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виробляли боєприпаси. Сьогодні ми знаємо, що цих боєприпасів не вистачає у всій Європі, і я можу сказати, що не є таємницею, що їх не вистачає в усьому НАТО”, - заявив Моравецький.

За словами Моравецького, Польща приєдналась до програми ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для української армії, які є найбільшою потребою для наших воїнів сьогодні.

"Тому, як ми домовилися на останній Європейській Раді, ми постачатимемо ці боєприпаси, при цьому фінансування здійснюватиметься з бюджету ЄС", - додав прем'єр.

Також Моравецький зауважив, що програма ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року, є дуже амбіційною.

"Але я переконаний, що після дуже стрімкого збільшення виробничих потужностей нашої ОПК такі обсяги не будуть надто амбітними", - зауважив прем'єр.