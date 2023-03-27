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Польща збільшить виробництво боєприпасів для своєї та української армії, - прем'єр

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Понеділок 27 березня 2023 17:05
Польща збільшить виробництво боєприпасів для своєї та української армії, - прем'єр Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції.

"Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виробляли боєприпаси. Сьогодні ми знаємо, що цих боєприпасів не вистачає у всій Європі, і я можу сказати, що не є таємницею, що їх не вистачає в усьому НАТО”, - заявив Моравецький.

За словами Моравецького, Польща приєдналась до програми ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для української армії, які є найбільшою потребою для наших воїнів сьогодні.

"Тому, як ми домовилися на останній Європейській Раді, ми постачатимемо ці боєприпаси, при цьому фінансування здійснюватиметься з бюджету ЄС", - додав прем'єр.

Також Моравецький зауважив, що програма ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року, є дуже амбіційною.

"Але я переконаний, що після дуже стрімкого збільшення виробничих потужностей нашої ОПК такі обсяги не будуть надто амбітними", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 20 березня міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.

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