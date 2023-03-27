Польща збільшить виробництво боєприпасів для своєї та української армії, - прем'єр
Польські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції.
"Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виробляли боєприпаси. Сьогодні ми знаємо, що цих боєприпасів не вистачає у всій Європі, і я можу сказати, що не є таємницею, що їх не вистачає в усьому НАТО”, - заявив Моравецький.
За словами Моравецького, Польща приєдналась до програми ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для української армії, які є найбільшою потребою для наших воїнів сьогодні.
"Тому, як ми домовилися на останній Європейській Раді, ми постачатимемо ці боєприпаси, при цьому фінансування здійснюватиметься з бюджету ЄС", - додав прем'єр.
Також Моравецький зауважив, що програма ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року, є дуже амбіційною.
"Але я переконаний, що після дуже стрімкого збільшення виробничих потужностей нашої ОПК такі обсяги не будуть надто амбітними", - зауважив прем'єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 20 березня міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.