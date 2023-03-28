Словакия хочет в пять раз увеличить производство 155-мм снарядов

"Словакия может увеличить производство артиллерийских снарядов с 30 000 до 150 000 в год", - сказав глава оборонного ведомства Словакии на конференции по внешней и европейской политике Братиславы.

По его словам, Словакия уже инвестирует в расширение мощностей, что должно увеличить годовой выпуск до 100 000 снарядов.

"Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке ЕС, о чем говорилось во время прошлогоднего визита еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона относительно словацких объектов вооружения", - рассказал Надь.

Отметим, что ранее в Словакии заявляли о намерениях вдвое увеличить производство боеприпасов.

Страны наращивают производство боеприпасов на фоне поддержки Украины

Напомним, что в Евросоюзе согласовали план поставки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро, план ЕС также предусматривает наращивание их производства.

В частности, польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов для армии Польши и Украины

Тем временем также Германия обязалась увеличить производство боеприпасов для поддержки Украины.

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