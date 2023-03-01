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Німеччина планує збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України

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Середа 01 березня 2023 17:27
Німеччина планує збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, аби краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Річна тривала підтримка України також принесла нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, у місцях за межами України", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він також зазначив, що Німеччина забезпечить передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку постачає країна, так і для тієї, яка надходить із запасів країн Східної Європи.

Нагадаємо, Франція планує збільшити закупівлю снарядів для Caesar, які вона постачає Україні.

До того ж, Єврокомісія збирається представити країнам-членам план, який забезпечить постачання боєприпасів Україні, а також поповнить запаси країн ЄС.

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