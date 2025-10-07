Словаччина блокує нові санкції проти РФ та хоче їх обговорення на рівні лідерів, - ЗМІ

Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.
Як повідомляє РБК-Україна, про заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у Twitter.
За його даними, Євросоюз нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето. За його словами, весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні.
Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.
Варто нагадати, що Євросоюз планує запровадити жорсткіші обмеження щодо країни-агресорки, які впливатимуть на три ключові сфери. Зокрема, це російська енергетика, фінансові послуги і торгівля.
Ще 19 вересня Єврокомісія запропонувала для обговорення європейських країн 19-й пакет антиросійських санкцій. Ці обмеження, зокрема, передбачають повну відмову від імпорту російського газу до країн ЄС до 1 січня 2027 року.
Посли країн ЄС можуть погодити нові санкції вже найближчими днями.
Однак проросійські лідери Угорщини та Словаччини будуть намагатися заблокувати нові обмеження проти Кремля, Єврокомісія запропонувала нову схему голосування.