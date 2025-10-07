Словакия блокирует новые санкции против РФ и хочет их обсуждения на уровне лидеров, - СМИ

Санкции против РФ

Стоит напомнить, что Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении страны-агрессора, которые будут влиять на три ключевые сферы. В частности, это российская энергетика, финансовые услуги и торговля.

Еще 19 сентября Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций. Эти ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.

Послы стран ЕС могут согласовать новые санкции уже в ближайшие дни.

Однако пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля, Еврокомиссия предложила новую схему голосования.