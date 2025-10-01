ua en ru
Посли ЄС можуть домовитись про нові санкції проти РФ вже найближчими днями, - журналіст

Середа 01 жовтня 2025 12:25
Посли ЄС можуть домовитись про нові санкції проти РФ вже найближчими днями, - журналіст Фото: посли ЄС можуть домовитись про нові санкції проти РФ вже найближчими днями (Уніан)
Автор: Константин Широкун

Посли країн Євросоюзу можуть домовитись про введення нових санкцій проти Росії вже найближчими днями.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю", - зазначив Йозвяк.

Варто зауважити, що сьогодні, 1 жовтня, в Копенгагені пройде неформальний саміт ЄС, а вже 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Повідомляється, що на сьогоднішньому неформальному саміті не буде ухвалено офіційних рішень. Сторони планують обговорити створення "стіни дронів" для захисту східного кордону ЄС, використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні, а також 19-й пакет санкцій проти Росії.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, 20 вересня президент України Володимир Зеленський підписав укази про три нові пакети санкцій проти Росії та російських поплічників, які допомагають війні в Україні, а також дестабілізують Молдову.

Також нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.

А незадовго до цього Україна та країни ЄС запровадили нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.

