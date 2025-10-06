Словаччина анонсувала новий пакет допомоги Україні

Словаччина готує новий пакет військової підтримки для України. Він передбачає надання інженерної та протимінної допомоги.
Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", - сказав Калиняк.
Він підкреслив, що сьогодні перебуває в Києві, щоб разом з українським колегою Денисом Шмигалем визначити можливі проєкти для розширення "нашої вже досить всебічної оборонної співпраці".
За словами словацького міністра, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.
"Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів", - наголосив Калиняк.
Калиняк також повідомив, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом України Володимиром Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.
Нагадаємо, у 2023 році прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.
Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.
8 листопада 2023 року уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 млн євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.
В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.
Також раніше повідомлялося, що спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив про те, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.
У 2024 році стало відомо, що словацькі приватні компанії постачатимуть Україні інженерну техніку для проведення робіт із будівництва ліній оборони. Зокрема будуть передані броньовані екскаватори та машини для розмінування.