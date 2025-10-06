Словакия анонсировала новый пакет помощи Украине

"Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал Калиняк.

Он подчеркнул, что сегодня находится в Киеве, чтобы вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества".

По словам словацкого министра, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличили мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

"Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель", - подчеркнул Калиняк.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.