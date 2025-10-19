У РФ запроваджують цифровий облік дітей: оператори зв’язку передаватимуть дані державі
Росія запроваджує новий механізм цифрового контролю над громадянами. На цей раз - за дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Російська влада планує зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.
Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.
"Під риторикою турботи про дітей російська влада насправді вибудовує ще один інструмент цензури та контролю над свідомістю громадян. Нові правила формують атмосферу страху серед батьків, які можуть бути покарані навіть за випадкові чи надумані дії своїх дітей у мережі", - відзначають аналітики ЦПД.
У Центрі переконані, що влада РФ будує систему цифрового контролю, перетворюючи інтернет на простір, де держава визначає, що можна дивитись.
Доступ до інтернету на ТОТ
Раніше РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву повідомляло, що загарбники блокують інтернет на окупованих територіях України.
Так, із середини вересня на території тимчасово окупованого Мелітополя повністю зник мобільний інтернет. Мешканці зазначають, що заблоковані такі сервіси, як Google Play і VPN, і наявність цих додатків на пристроях може спричинити проблеми на блокпостах. Ці заходи використовують окупанти для ізоляції населення та контролю над інформацією.
Також росіяни позбавили мешканців окупації доступу до ТБ та інтернету - там працюють лише "дозволені" Кремлем сайти, відповідно українські ресурси заблоковані, а Telegram і WhatsApp працюють із перебоями.
До того ж повідомлялось, що РФ готується залишити Європу без інтернету та військового зв'язку. Financial Times писав про те, що шпигунський корабель Російської Федерації стежить за підводними кабелями Європи, і в подальшому країна-агресорка планує диверсії навколо Британських островів.