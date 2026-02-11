ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вслед за YouTube: в России полностью заблокировали популярный мессенджер

Россия, Среда 11 февраля 2026 21:51
UA EN RU
Вслед за YouTube: в России полностью заблокировали популярный мессенджер Фото: теперь россияне не смогут пользоваться WhatsApp без VPN (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сразу вслед за YouTube в России полностью заблокировали и мессенджер WhatsApp.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также: Цифровой "рубильник": ФСБ сможет полностью отключать интернет и связь в России

Отмечается, что в росСМИ начали жаловаться на то, что домен сервиса просто убрали из DNS Роскомнадзора. Вследствие этого российские интернет-провайдеры не могут "сопоставить" адрес сайта с его IP-адресом. Таким образом, сервис становится недоступным без VPN.

Кроме того, росСМИ отмечают, что WhatsApp исчез из записей российской Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Также исчезли домены, которые использовали whatsapp.com и web.whatsapp.com, но технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me до сих пор в списке НСДИ вписаны.

Ранее в Центре объясняли, что блокировка WhatsApp в России - это принуждение к переходу на Max, который является мессенджером, полностью прозрачным для российских спецслужб. Это подается, как "забота о безопасности" россиян, а на практике является тотальным контролем.

Напомним, россияне ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо этого пользователей заставляют устанавливать российский мессенджер Max.

Крупнейший оккупационный телеком-провайдер "Волна" заявил, что действует в соответствии с распоряжением "Роскомнадзора", которое, по их словам, распространяется на абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".

Кроме того, в РФ планируют ввести цифровой учет детей: родителей могут обязать уведомлять операторов связи в случае передачи SIM-карты ребенку. Эту информацию будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация WhatsApp
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ