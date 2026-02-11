Вслед за YouTube: в России полностью заблокировали популярный мессенджер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что в росСМИ начали жаловаться на то, что домен сервиса просто убрали из DNS Роскомнадзора. Вследствие этого российские интернет-провайдеры не могут "сопоставить" адрес сайта с его IP-адресом. Таким образом, сервис становится недоступным без VPN.

Кроме того, росСМИ отмечают, что WhatsApp исчез из записей российской Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Также исчезли домены, которые использовали whatsapp.com и web.whatsapp.com, но технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me до сих пор в списке НСДИ вписаны.

Ранее в Центре объясняли, что блокировка WhatsApp в России - это принуждение к переходу на Max, который является мессенджером, полностью прозрачным для российских спецслужб. Это подается, как "забота о безопасности" россиян, а на практике является тотальным контролем.