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Слідом за Фінляндією. Швеція відмовиться від ядерної зброї після вступу до НАТО

Фото: Швеція відмовиться від ядерної зброї після вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція не має наміру розміщувати в себе ядерну зброю. Заявить про це офіційно після вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, його країна слідує по стопах північних сусідів, у тому ж числі й Фінляндії. Відзначимо, що президент Фінляндії Саулі Нійністе також виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни.

Водночас лише нещодавно головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден рекомендував уряду країни не встановлювати жодних обмежень перед вступом країни до НАТО, зокрема щодо розміщення ядерної зброї.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швеція, на тлі вступу до НАТО, планує змінити конституцію, посиливши своє антитерористичне законодавство. Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завив, що позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес вступу.

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ШвеціяНАТО