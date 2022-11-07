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Чи планує Фінляндія розмістити ядерну зброю після вступу до НАТО: відповідь президента

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Понеділок 07 листопада 2022 11:42
Чи планує Фінляндія розмістити ядерну зброю після вступу до НАТО: відповідь президента Фото: Саулі Нійністе, президент Фінляндії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Фінляндії Саулі Нійністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нійністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.

Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.

За словами Нійністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія та Швеція, заради вступу до НАТО, вирішили все ж відмовитись від підтримки курдів, що було головною умовою схвалення з боку Туреччини.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден підтримав розміщення ядерної зброї на території королівства.

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