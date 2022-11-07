Чи планує Фінляндія розмістити ядерну зброю після вступу до НАТО: відповідь президента

Президент Фінляндії Саулі Нійністе виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни після вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

Висловлюючи свою позицію щодо дебатів про ядерні сили стримування НАТО, Нійністе заявив, що його країна не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території. Водночас наразі немає й тих, хто б цього пропонував Фінляндії.

Президент зауважив, що ядерна зброя є невід'ємною частиною стримування НАТО та інструментом профілактики.

За словами Нійністе, ядерну війну не можна виграти та ніколи не слід вести.