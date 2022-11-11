RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Следом за Финляндией. Швеция откажется от ядерного оружия после вступления в НАТО

Фото: Швеция откажется от ядерного оружия после вступления в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие. Заявит об этом официально после вступления в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, его страна следует по стопам северных соседей, в том числе и Финляндии. Отметим, что президент Финляндии Саули Нийнист также исключил вероятность размещения ядерного оружия на территории его страны.

В то же время, только недавно главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал правительству страны не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в частности по размещению ядерного оружия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швеция на фоне вступления в НАТО планирует изменить конституцию, усилив свое антитеррористическое законодательство. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Швеции касаемо курдов замедляет процесс вступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияНАТО