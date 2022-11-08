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Ердоган заявив, що позиція Швеції по курдам уповільнює її процес вступу в НАТО

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Вівторок 08 листопада 2022 22:28
Ердоган заявив, що позиція Швеції по курдам уповільнює її процес вступу в НАТО Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес вступу в НАТО. Переговори щодо інтеграції до Північноатлантичного альянсу продовжаться у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, яку приводить фінський портал телерадіомовлення Yle.

"Швеція відповідає критеріям членства в НАТО, але у боротьбі з тероризмом Швеції все одно доведеться помножити зусилля", - заявив Ердоган.

Також президент Туреччини додав, що хоче бачити прогрес із боку Швеції напередодні зустрічі у грудні.

"Швеція хоче вступити до НАТО заради власної безпеки. Ми, з іншого боку, хочемо, щоб Швеція бачила наші проблеми безпеки", - додав президент Туреччини.

Ердоган привітав нову політику шведського уряду щодо курдів, який заявив на вихідних, що він дистанціюється від курдської збройної організації YPG та її політичного крила PYD.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Швеції пообіцяв зайняти жорсткішу позицію щодо боротьби зі злочинністю та тероризмом під час візиту до Туреччини, де він шукатиме схвалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо заявки його країни на вступ до НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення. Це необхідно заради отримання схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО.

Також, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія та Швеція готові до вступу до НАТО.

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