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Командувач ЗС Швеції підтримав ідею розміщення в країні ядерної зброї

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Швеція, Вівторок 01 листопада 2022 16:55
Командувач ЗС Швеції підтримав ідею розміщення в країні ядерної зброї Фото: Командувач ЗС Швеції підтримав ідею розміщення в країні ядерної зброї (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряду Швеції рекомендують не встановлювати жодних обмежень перед вступом країни до НАТО, зокрема щодо розміщення ядерної зброї на території королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Бюдена, яку приводить Sveriges Radio.

Головнокомандувач ЗС Швеції заявив, що не хотів би вступу до НАТО з застереженнями.

"Встановлення обмежень ще до вступу до НАТО лише створить перешкоди та тертя", - йдеться у заяві.

Бюден пояснив, що краще не мати жодних попередніх умов, а рішення, які необхідно ухвалити, мають ухвалювати політики. Бюден також заявив, що до 2026 року витрати Швеції на оборону досягнуть 2% ВВП.

Раніше повідомлялось, що фінський законопроект про вступ Фінляндії до НАТО майже готовий, він не містить жодних обмежень на створення військових баз у країні, присутність там військ із країн альянсу чи ввезення ядерної зброї.

Нагадаємо, що у Швеції назвали свої очікування щодо голосування Угорщини за їхню заявку на участь у НАТО.

Пізніше стало відомо, що Угорщина затягує схвалення заявок Швеції та Фінляндії до НАТО.

Раніше повідомлялось, що союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.

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НАТО Швеція Ядерна зброя
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