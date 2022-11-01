Командувач ЗС Швеції підтримав ідею розміщення в країні ядерної зброї
Уряду Швеції рекомендують не встановлювати жодних обмежень перед вступом країни до НАТО, зокрема щодо розміщення ядерної зброї на території королівства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Бюдена, яку приводить Sveriges Radio.
Головнокомандувач ЗС Швеції заявив, що не хотів би вступу до НАТО з застереженнями.
"Встановлення обмежень ще до вступу до НАТО лише створить перешкоди та тертя", - йдеться у заяві.
Бюден пояснив, що краще не мати жодних попередніх умов, а рішення, які необхідно ухвалити, мають ухвалювати політики. Бюден також заявив, що до 2026 року витрати Швеції на оборону досягнуть 2% ВВП.
Раніше повідомлялось, що фінський законопроект про вступ Фінляндії до НАТО майже готовий, він не містить жодних обмежень на створення військових баз у країні, присутність там військ із країн альянсу чи ввезення ядерної зброї.
Нагадаємо, що у Швеції назвали свої очікування щодо голосування Угорщини за їхню заявку на участь у НАТО.
Пізніше стало відомо, що Угорщина затягує схвалення заявок Швеції та Фінляндії до НАТО.
Раніше повідомлялось, що союзники по НАТО діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.