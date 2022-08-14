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Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области, - Хлань

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Херсонская область, Воскресенье 14 августа 2022 20:25
Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области, - Хлань Фото: следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их запасы в Херсонской области. Следующие 2 недели будут решающими для региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области", - написал он.

Хлань отметил, что россияне активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных жителей, в том числе медиков и учителей. Оккупанты заставляют их соглашаться на зарплаты в рублях, угрожая увольнением или "разговорами".

Кроме этого, 15 августа россияне планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить пропагандистскую работу. Они также распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают про фашизм на Западе Украины.

"И так во всем - лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только одиночным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт измены. Тем, кто перешел на сторону врага в Украине больше места не будет", - написал Хлань.

Дефицит лекарств

Он отметил, что в области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина. Профильные врачи выезжают, поэтому оказать квалифицированную помощь некому.

"Россияне отчитываются, что завезли каких-то непонятных врачей, которые будут проводить выездные приемы, но о каком качестве можно говорить? Россияне убивают наших людей, доводят до предела выживание и потом предлагают свои кровавые деньги и подачки", - добавил депутат.

Эвакуация жителей

Местные продолжают покидать оккупированную территорию. Выезд дорожает и дорога, которая занимала 1-2 дня сейчас идет по 5. Тем временем гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов обещает, что отопительный сезон оккупанты не сорвут и что поставки угля будут из так называемой "ДНР".

Потери оккупантов

"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области ловко отрабатывают ВСУ и HIMARS", - написал Хлань.

Он отметил, что поврежденные мосты не дают россиянам возможности подвезти подкрепление, горючее и еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны.

"Будут лезть, складывать - мы убивать и разрушать их запасы. Пока они не почувствуют дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет. Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков", - добавил Хлань.

Напомним, вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей Херсонской области эвакуироваться, ведь это нужно для деоккупации.

Оккупационная власть в Херсоне требует от медиков подписывать документы о согласии на получение зарплат в рублях.

Также россияне в Херсонской области начали ходить с проверками по квартирам местных даже ночью. Были зафиксированы случаи похищения людей.

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