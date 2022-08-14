Наступні 2 тижні будуть вирішальними для Херсонської області, - Хлань

Українські захисники продовжують нищити окупантів і їхні запаси у Херсонській області. Наступні 2 тижні будуть вирішальними для регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині", - написав він.

Хлань зазначив, що росіяни активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих жителів, зокрема медиків і вчителів. Окупанти змушують їх погоджуватись на зарплати в рублях, погрожуючи звільненням чи "розмовами".

Окрім цього, 15 серпня росіяни планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити пропагандистську роботу. Вони також поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Заході України.

"І так у всьому - ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих Росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде", - написав Хлань.

Дефіцит ліків

Він зазначив, що в області катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну. Профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому.

"Росіяни звітують, що завезли якихось незрозумілих лікарів, які будуть проводити виїздні прийоми, але про яку якість можна говорити? Росіяни вбивають наших людей, доводять до межі виживання і потім пропонують свої криваві гроші і подачки", - додав депутат.

Евакуація мешканців

Місцеві продовжують покидати окуповану територію. Виїзд дорожчає і дорога, що займала 1-2 дні зараз триває по 5. Тим часом гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов обіцяє, що опалювальний сезон окупанти не зірвуть і що поставки вугілля будуть з так званої "ДНР".

Втрати окупантів

"Росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS", - написав Хлань.

Він зазначив, що пошкоджені мости не дають росіянам можливості підвезти підкріплення, пальне та їжу. Понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні.

"Будуть лізти, складати - ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте. Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги і багато "хороших" мертвих орків", - додав Хлань.