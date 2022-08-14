ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться. Это необходимо для деоккупации

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 13:02
Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться. Это необходимо для деоккупации Фото: Ирина Верещук, вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться из-за наступления тяжелой зимы. Также это необходимо и для деоккупации территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам надо вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

При невозможности эвакуироваться, необходимо обратиться за помощью к представителям ОВА.

Сейчас Херсонскую область покинули около 50% населения.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области остается напряженной. В регионе не работает почта, а оккупанты буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы украинцы не имели возможности рассчитываться гривнами. Также отсутствуют украинский интернет и телевидение.

"Люди ждут деоккупации. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - отметил глава области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей