Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться. Это необходимо для деоккупации

Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться из-за наступления тяжелой зимы. Также это необходимо и для деоккупации территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам надо вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

При невозможности эвакуироваться, необходимо обратиться за помощью к представителям ОВА.

Сейчас Херсонскую область покинули около 50% населения.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области остается напряженной. В регионе не работает почта, а оккупанты буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы украинцы не имели возможности рассчитываться гривнами. Также отсутствуют украинский интернет и телевидение.

"Люди ждут деоккупации. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - отметил глава области.