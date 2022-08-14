В Херсоне оккупанты заставляют медиков получать зарплату в рублях, - разведка
Оккупационная власть в Херсоне требует от медиков подписывать документы о согласии на получение зарплат в рублях. Иначе - возможно увольнение в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по составлению заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти". Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях", - сказано в сообщении.
Как сообщает разведка, в случае отказа, медикам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.
Кроме этого, россияне пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Так, они объявили о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".
Тем временем продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных жителей. Оккупанты заставляют заполнять анкет всех работников коммунальных предприятий и пенсионеров, которые получают так называемую "гуманитарную помощь". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами - регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и тому подобное. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты российских мобильных операторов, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета.
Также сообщается, что на территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД сейчас проживают сотрудники ФСБ России (ориентировочно 50 человек). По данным разведки, в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.
Напомним, оккупанты в Херсонской области начали ходить с проверками по квартирам местных жителей даже ночью. Также зафиксированы случаи похищения людей.
Кроме этого, правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который организовал фильтрацию в Херсонской области.
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