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В Херсоне оккупанты заставляют медиков получать зарплату в рублях, - разведка

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Херсон, Воскресенье 14 августа 2022 18:00
В Херсоне оккупанты заставляют медиков получать зарплату в рублях, - разведка Иллюстративное фото: в Херсоне оккупанты заставляют медиков получать зарплату в рублях (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная власть в Херсоне требует от медиков подписывать документы о согласии на получение зарплат в рублях. Иначе - возможно увольнение в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по составлению заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти". Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях", - сказано в сообщении.

Как сообщает разведка, в случае отказа, медикам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

Кроме этого, россияне пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Так, они объявили о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Тем временем продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных жителей. Оккупанты заставляют заполнять анкет всех работников коммунальных предприятий и пенсионеров, которые получают так называемую "гуманитарную помощь". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами - регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и тому подобное. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты российских мобильных операторов, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета.

Также сообщается, что на территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД сейчас проживают сотрудники ФСБ России (ориентировочно 50 человек). По данным разведки, в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.

Напомним, оккупанты в Херсонской области начали ходить с проверками по квартирам местных жителей даже ночью. Также зафиксированы случаи похищения людей.

Кроме этого, правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который организовал фильтрацию в Херсонской области.

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