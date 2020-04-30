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В "СН" рассказали, когда состоится следующее внеочередное заседание Рады

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:13
В "СН" рассказали, когда состоится следующее внеочередное заседание Рады
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Внеочередное заседание состоится после 10 мая

Следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится через неделю. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам народного депутата, парламент соберется на внеочередное заседание не ранее 10 мая. Он не исключает, что заседание состоится в среду, четверг или пятницу.

"Я думаю, что это где-то после 10-го мая. Это может быть в какой-то день, который мы определим. По традиции мы видим, что лучше всего люди собираются в четверг или пятницу. То есть это через неделю в следующий четверг или пятницу, возможно, среда. Если это можно будет сделать скорее, мы сделаем так", - заявил Арахамия.

Напомним, что сегодня состоялось внеочередное заседание Верховной рады, на котором планировалось рассмотреть 17 вопросов повестки дня, среди которых применение специальной процедуры принятия к законопроекту о банковской деятельности.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание было созвано по требованию 159 народных депутатов. Распоряжение о созыве было подписано спикером ВР вчера, 29 апреля.

Кроме того, с 20 мая парламент перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Также было принято решение, что еженедельно из всех парламентских фракций будут собираться законодательные инициативы.

В правительство планируют назначить еще несколько министров, - Арахамия Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеСлуга народа
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