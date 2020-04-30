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С 20 мая Рада перейдет к очередному режиму пленарных заседаний

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:00
С 20 мая Рада перейдет к очередному режиму пленарных заседаний
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Еженедельно со всех фракций будут собираться законодательные инициативы

С 20 мая Верховная рада Украины перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня было принято решение, что еженедельно со всех фракций будут собираться законодательные инициативы.

"Решили сегодня и приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, будем созывать внеочередное заседание и будем там голосовать за эти законы. Если президент определит какие-то другие законы, которые он считает неотложными, то будем в приложение добавлять другие проекты", - сообщил Арахамия.

Он также добавил, что в таком режиме Рада может проработать несколько недель.

"В таком режиме мы надеемся, что мы проработаем две-три недели. А после того, надеемся, что правительство улучшит ситуацию с выходом из карантина. Я предполагаю, что где-то с 20-го мая мы выйдем в дежурный режим украинского парламента", - отметил нардеп.

Напомним, 30 апреля Совет одобрил специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 народных депутатов.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая. При этом он отметил, что депутатам должны предоставить 10 дней на ознакомление с поправками.

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