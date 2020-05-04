Позачергове засідання Ради відбудеться в наступний вівторок, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наступне засідання буде скликатися 150-ти народними депутатами

Позачергове засідання скоріше за все відбудеться в наступний вівторок

Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, позачергове засідання переноситься з п'ятниці до наступного вівторка, бо деякі регламентні норми не дозволяють розглянути ряд питань, які є необхідними.

"Зараз ми говоримо про те, що наступне засідання буде скликатися 150-ти народними депутатами. І скоріше за все, воно відбудеться у вівторок. Попередньо, думали, що воно буде на п’ятницю, але деякі регламентні норми не дозволяють розглянути ряд питань, які як ми вважаємо необхідними .Тому це буде вівторок", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня. За його словами, на цьому тижні парламент не буде проводити засідання.

Раніше повідомлялося, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться після 10 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, з 20 травня парламент перейде до чергового режиму пленарних засідань. Також було прийнято рішення, що щотижня з усіх парламентських фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.