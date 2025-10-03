До Славутича частково повернули світло після атаки РФ: яка ситуація в місті

Після ворожої атаки 1 жовтня на Славутич місто працює без зупинки над ліквідацією наслідків.

"Країна-терорист продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру. Мета ворога - занурити наші міста й селища у темряву перед настанням зими. Україна щодня доводить свою здатність захищатися і відновлювати. Тримаємо стрій", - наголосив Калашник.

Наразі, за його словами, частково відновлено електропостачання Славутича.

Заживлено об’єкти критичної інфраструктури:

водоканал,

лікарня,

дві школи.

Головна каналізаційно-насосна станція підключена до загальних мереж електроживлення.

"Місто живе. Магазини працюють, на полицях - продукти, на заправках - паливо. Логістика налагоджена й працює безперебійно. Особливу увагу приділяємо найвразливішим - маломобільним хворим. Вони забезпечені гарячим харчуванням", - пояснив він.

Калашник додав, що у місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС. Туди вже звернулося за допомогою 3035 людей, які потребують тепла, зв'язку, підтримки.

Для забезпечення порядку та допомоги місцевим жителям до Славутича направлено додаткові сили поліції з Чернігівської та Київської областей.