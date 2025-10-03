UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

До Славутича частково повернули світло після атаки РФ: яка ситуація в місті

Фото: після атаки на Славутич місто частково відновило електропостачання (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До Славутича частково повернули світло після ворожої атаки Російської Федерації. Місто працює та забезпечене всім необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

Після ворожої атаки 1 жовтня на Славутич місто працює без зупинки над ліквідацією наслідків. 

"Країна-терорист продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру. Мета ворога - занурити наші міста й селища у темряву перед настанням зими. Україна щодня доводить свою здатність захищатися і відновлювати. Тримаємо стрій", - наголосив Калашник.

 

Наразі, за його словами, частково відновлено електропостачання Славутича. 

Заживлено об’єкти критичної інфраструктури:

  • водоканал,
  • лікарня,
  • дві школи.

Головна каналізаційно-насосна станція підключена до загальних мереж електроживлення.

"Місто живе. Магазини працюють, на полицях - продукти, на заправках - паливо. Логістика налагоджена й працює безперебійно. Особливу увагу приділяємо найвразливішим - маломобільним хворим. Вони забезпечені гарячим харчуванням", - пояснив він.

Калашник додав, що у місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС. Туди вже звернулося за допомогою 3035 людей, які потребують тепла, зв'язку, підтримки. 

Для забезпечення порядку та допомоги місцевим жителям до Славутича направлено додаткові сили поліції з Чернігівської та Київської областей.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України днями були знеструмлені споживачі відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через що там від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Вчора прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що найважча ситуація зі світлом спостерігається у Славутичі та ще кількох містах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
СлавутичВійна Росії проти України