В Славутич частично вернули свет после атаки РФ: какая ситуация в городе

После вражеской атаки 1 октября на Славутич город работает без остановки над ликвидацией последствий.

"Страна-террорист продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру. Цель врага - погрузить наши города и поселки в темноту перед наступлением зимы. Украина ежедневно доказывает свою способность защищаться и восстанавливать. Держим строй", - подчеркнул Калашник.

Сейчас, по его словам, частично восстановлено электроснабжение Славутича.

Запитаны объекты критической инфраструктуры:

водоканал,

больница,

две школы.

Главная канализационно-насосная станция подключена к общим сетям электропитания.

"Город живет. Магазины работают, на полках - продукты, на заправках - топливо. Логистика налажена и работает бесперебойно. Особое внимание уделяем самым уязвимым - маломобильным больным. Они обеспечены горячим питанием", - пояснил он.

Калашник добавил, что в городе развернуто 10 стационарных пунктов несокрушимости и 5 мобильных пунктов ГСЧС. Туда уже обратилось за помощью 3035 человек, которые нуждаются в тепле, связи, поддержке.

Для обеспечения порядка и помощи местным жителям в Славутич направлены дополнительные силы полиции из Черниговской и Киевской областей.