В Славутич частично вернули свет после атаки РФ: какая ситуация в городе

Славутич, Пятница 03 октября 2025 16:44
В Славутич частично вернули свет после атаки РФ: какая ситуация в городе Фото: после атаки на Славутич город частично восстановил электроснабжение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Славутич частично вернули свет после вражеской атаки Российской Федерации. Город работает и обеспечен всем необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

После вражеской атаки 1 октября на Славутич город работает без остановки над ликвидацией последствий.

"Страна-террорист продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру. Цель врага - погрузить наши города и поселки в темноту перед наступлением зимы. Украина ежедневно доказывает свою способность защищаться и восстанавливать. Держим строй", - подчеркнул Калашник.

Сейчас, по его словам, частично восстановлено электроснабжение Славутича.

Запитаны объекты критической инфраструктуры:

  • водоканал,
  • больница,
  • две школы.

Главная канализационно-насосная станция подключена к общим сетям электропитания.

"Город живет. Магазины работают, на полках - продукты, на заправках - топливо. Логистика налажена и работает бесперебойно. Особое внимание уделяем самым уязвимым - маломобильным больным. Они обеспечены горячим питанием", - пояснил он.

Калашник добавил, что в городе развернуто 10 стационарных пунктов несокрушимости и 5 мобильных пунктов ГСЧС. Туда уже обратилось за помощью 3035 человек, которые нуждаются в тепле, связи, поддержке.

Для обеспечения порядка и помощи местным жителям в Славутич направлены дополнительные силы полиции из Черниговской и Киевской областей.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины на днях были обесточены потребители сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Из-за чего там с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

Вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Славутиче и еще нескольких городах Украины.

