Славутич залишився без світла через ранкову атаку Росії

09:21 25.03.2026 Ср
2 хв
Енергетики працюють у посиленому режимі
aimg Ірина Глухова
Фото: Славутич повністю знеструмлений через атаку РФ (Getty Images)

Місто Славутич у Київській області 25 березня залишилося без електропостачання внаслідок ранкової атаки РФ. Без світла опинилися близько 21 тисячі жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Ворог знову намагається послабити нас, цілеспрямовано б’є по енергетиці та звичайному життю людей. Російські злочинці воюють проти самого життя", - повідомив Калашник.

За його словами, після ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання, без світла залишилися майже 21 тисяча жителів

Наразі енергетики вже працюють над відновленням світла.

Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені, соціальні заклади функціонують за рахунок генераторів.

Водночас зв’язок та інтернет залишаються доступними, а пункти незламності відкриті та готові приймати мешканців.

Попри атаку, у місті продовжують працювати над стабілізацією ситуації та допомогою людям.

Обстріл України

Сьогодні вночі та вранці у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Повідомлялося про вибухи у Полтавській, Одеській та інших областях.

У Чернігові та районі внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися близько 150 тисяч абонентів. Ударом пошкоджено енергетичний об’єкт.

На півдні Одеської області російський дрон поцілив у житловий будинок та зруйнував його. Внаслідок атаки загинула 87-річна жінка, ще одна дістала поранення, повідомили в ОВА.

За даними Повітряних сил, заголом Росія атакувала Україну 147 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

