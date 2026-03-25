Славутич остался без света из-за утренней атаки России

09:21 25.03.2026 Ср
2 мин
Энергетики работают в усиленном режиме
aimg Ірина Глухова
Фото: Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ (Getty Images)

Город Славутич в Киевской области 25 марта остался без электроснабжения в результате утренней атаки РФ. Без света оказались около 21 тысячи жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Дроны атаковали с шести направлений, есть попадания: как ПВО отразила ночной удар РФ

"Враг снова пытается ослабить нас, целенаправленно бьет по энергетике и обычной жизни людей. Российские преступники воюют против самой жизни", - сообщил Калашник.

По его словам, после утренней атаки город временно остался без централизованного электроснабжения, без света остались почти 21 тысяча жителей

Сейчас энергетики уже работают над восстановлением света.

Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечены, социальные учреждения функционируют за счет генераторов.

В то же время связь и интернет остаются доступными, а пункты несокрушимости открыты и готовы принимать жителей.

Несмотря на атаку, в городе продолжают работать над стабилизацией ситуации и помощью людям.

Обстрел Украины

Сегодня ночью и утром в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". Сообщалось о взрывах в Полтавской, Одесской и других областях.

В Чернигове и районе в результате вражеской атаки без электроснабжения остались около 150 тысяч абонентов. Ударом поврежден энергетический объект.

На юге Одесской области российский дрон попал в жилой дом и разрушил его. В результате атаки погибла 87-летняя женщина, еще одна получила ранения, сообщили в ОВА.

По данным Воздушных сил, в целом Россия атаковала Украину 147 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

