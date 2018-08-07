Славия - Динамо: где смотреть матч

Новости Спорт 07.08.2018 - 15:05
Фото: "Эден Арена" (slavia.cz)
Фото: "Эден Арена" (slavia.cz)

Где и когда начнется первый поединок третьего отборочного цикла Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" на выезде проведет поединок с чешской "Славией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 20:30, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

7 августа 20:30
Прага, стадион "Эден Арена"

 

Прямую трансляцию первого матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов "Славия" - "Динамо" покажет телеканал "2+2". Поединок состоится 7 августа в 20:30 по киевскому времени. 

Ответный матч пражский и киевский клубы проведут в столице Украины 14 августа.

Напомним, в случае прохождения пражской "Славии" в 3 раунде квалификации "бело-синие" на заключительной стадии сыграют против победителя пары "Стандард" - "Аякс". 

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Теги:  Динамо,  онлайн-трансляция,  онлайн,  квалификация,  Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС