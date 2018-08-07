Славія - Динамо: де дивитися матч

Новини Спорт 07.08.2018 - 15:05
Фото: "Еден Арена" (slavia.cz)
Фото: "Еден Арена" (slavia.cz)

Де і коли почнеться перший поєдинок третього відбіркового циклу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" на виїзді проведе поєдинок з чеською "Славією" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 20:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні господарів поля.

7 серпня 20:30
Прага, стадіон "Еден Арена"

 

Пряму трансляцію першого матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Славія" - "Динамо" покаже телеканал "2+2". Поєдинок відбудеться 7 серпня о 20:30 за київським часом.

Матч-відповідь празький та київський клуби проведуть у столиці України 14 серпня.

Нагадаємо, в разі проходження празької "Славії" в 3 раунді кваліфікації "біло-сині" на заключній стадії зіграють проти переможця пари "Стандард" - "Аякс".

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Теги:  Динамо,  онлайн-трансляция,  онлайн,  квалификация,  Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС