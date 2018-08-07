Славия - Динамо: онлайн трансляция
Смотреть трансляцию матча Славия - Динамо на канале 2+2 можно в 20:30
Славия - Динамо. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 20:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2. Киевское "Динамо" сыграет на выезде с чешской "Славией" в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
7 августа 20:30
Прага, стадион Эден Арена
- На сегодняшнем матче ожидается аншлаг! Все билеты распроданы, сообщает официальный сайт чешского клуба. Стадион в Праге вмещает 21 тысячу болельщиков. Для фанатов "Динамо" выделена квота в размере 200 мест.
Фото: twitter.com/Slavia_SLO/status/1026127579928035328
Вице-чемпионы своих стран в текущем сезоне еще не проигрывали. Так, "Динамо" в трех матчах чемпионата, а также в поединке за Суперкубок, забило по одному голу, при этом не пропустив ни одного в свои. Все четыре матча завершились с одинаковым счетом 1:0. "Славия" также начала чемпионат без потерь в трех стартовых играх, пропустиа всего один гол, но при этом в каждой игре забив минимум три гола.
Это первая встреча столичных команд из Чехии и Украины между собой, если не считать единственный товарищеский матч, который состоялся в 2016 году и завершился поражением динамовцев 1:2.
Команда Хацкевича на матч со "Славией" отправилась в составе из 22 футболистов, из которых 18 попадут в заявку на поединок. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на вратаря Артура Рудько, защитника Йосипа Пиварича, полузащитника Николая Шапаренко и нового игрока средней линии команды Витора Буэно.
Вирушаємо до Праги на матч #ДинамоСлавія в наступному складі: https://t.co/zv6EKjm50x— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 6, 2018
#FCDK pic.twitter.com/TqWclbeb5o
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