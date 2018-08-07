Славия - Динамо: онлайн трансляция

Смотреть трансляцию матча Славия - Динамо на канале 2+2 можно в 20:30

Славия - Динамо. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 20:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2. Киевское "Динамо" сыграет на выезде с чешской "Славией" в рамках третьего отборочного цикла Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

7 августа 20:30

Прага, стадион Эден Арена

- На сегодняшнем матче ожидается аншлаг! Все билеты распроданы, сообщает официальный сайт чешского клуба. Стадион в Праге вмещает 21 тысячу болельщиков. Для фанатов "Динамо" выделена квота в размере 200 мест.

Фото: twitter.com/Slavia_SLO/status/1026127579928035328

Вице-чемпионы своих стран в текущем сезоне еще не проигрывали. Так, "Динамо" в трех матчах чемпионата, а также в поединке за Суперкубок, забило по одному голу, при этом не пропустив ни одного в свои. Все четыре матча завершились с одинаковым счетом 1:0. "Славия" также начала чемпионат без потерь в трех стартовых играх, пропустиа всего один гол, но при этом в каждой игре забив минимум три гола.

Это первая встреча столичных команд из Чехии и Украины между собой, если не считать единственный товарищеский матч, который состоялся в 2016 году и завершился поражением динамовцев 1:2.

Команда Хацкевича на матч со "Славией" отправилась в составе из 22 футболистов, из которых 18 попадут в заявку на поединок. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на вратаря Артура Рудько, защитника Йосипа Пиварича, полузащитника Николая Шапаренко и нового игрока средней линии команды Витора Буэно.

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