Славія - Динамо: онлайн трансляція
Дивитися трансляцію матчу Славія - Динамо на каналі 2+2 можна о 20:30
Славія - Динамо. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 20:30, а дивитися поєдинок можна на каналі 2+2. Київське "Динамо" зіграє на виїзді з чеською "Славією" в рамках третього відбіркового циклу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні господарів поля.
7 серпня 20:30
Прага, стадіон Еден Арена
- На сьогоднішньому матчі очікується аншлаг! Всі квитки розпродані, повідомляє офіційний сайт чеського клубу. Стадіон у Празі вміщує 21 тисячу вболівальників. Для фанатів "Динамо" виділена квота в розмірі 200 місць.
Фото: twitter.com/Slavia_SLO/status/1026127579928035328
Віце-чемпіони своїх країн в поточному сезоні ще не програвали. Так, "Динамо" в трьох матчах чемпіонату, а також в поєдинку за Суперкубок, забило по одному голу, при цьому не пропустивши жодного у свої. Всі чотири матчі завершилися з однаковим рахунком 1:0. "Славія" також розпочала чемпіонат без втрат в трьох стартових іграх, пропустивши всього один гол, але при цьому в кожній грі забивши мінімум три голи.
Це перша зустріч столичних команд з Чехії та України між собою, якщо не брати до уваги єдиний товариський матч, який відбувся в 2016 році і завершився поразкою динамівців 1:2
Команда Хацкевича на матч зі "Славією" вирушила в складі з 22 футболістів, з яких 18 потраплять в заявку на поєдинок. Тренерський штаб не зможе розраховувати на воротаря Артура Рудько, захисника Йосипа Піваріча, півзахисника Миколи Шапаренко та нового гравця середньої лінії команди Вітора Буено.
Вирушаємо до Праги на матч #ДинамоСлавія в наступному складі: https://t.co/zv6EKjm50x— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 6, 2018
#FCDK pic.twitter.com/TqWclbeb5o
Востаннє "Динамо" пробивалося в груповий етап Ліги чемпіонів два роки тому, а "Славія" - у 2007 році. Уже відомо, що в наступному кваліфікаційному раунді переможець цього протистояння зіграє проти найсильнішого в парі "Стандард" - "Аякс".