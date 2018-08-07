Славія - Динамо: онлайн трансляція

Дивитися трансляцію матчу Славія - Динамо на каналі 2+2 можна о 20:30

Славія - Динамо. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 20:30, а дивитися поєдинок можна на каналі 2+2. Київське "Динамо" зіграє на виїзді з чеською "Славією" в рамках третього відбіркового циклу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на стороні господарів поля.

7 серпня 20:30

Прага, стадіон Еден Арена

- На сьогоднішньому матчі очікується аншлаг! Всі квитки розпродані, повідомляє офіційний сайт чеського клубу. Стадіон у Празі вміщує 21 тисячу вболівальників. Для фанатів "Динамо" виділена квота в розмірі 200 місць.

Фото: twitter.com/Slavia_SLO/status/1026127579928035328

Віце-чемпіони своїх країн в поточному сезоні ще не програвали. Так, "Динамо" в трьох матчах чемпіонату, а також в поєдинку за Суперкубок, забило по одному голу, при цьому не пропустивши жодного у свої. Всі чотири матчі завершилися з однаковим рахунком 1:0. "Славія" також розпочала чемпіонат без втрат в трьох стартових іграх, пропустивши всього один гол, але при цьому в кожній грі забивши мінімум три голи.

Це перша зустріч столичних команд з Чехії та України між собою, якщо не брати до уваги єдиний товариський матч, який відбувся в 2016 році і завершився поразкою динамівців 1:2

Команда Хацкевича на матч зі "Славією" вирушила в складі з 22 футболістів, з яких 18 потраплять в заявку на поєдинок. Тренерський штаб не зможе розраховувати на воротаря Артура Рудько, захисника Йосипа Піваріча, півзахисника Миколи Шапаренко та нового гравця середньої лінії команди Вітора Буено.

Востаннє "Динамо" пробивалося в груповий етап Ліги чемпіонів два роки тому, а "Славія" - у 2007 році. Уже відомо, що в наступному кваліфікаційному раунді переможець цього протистояння зіграє проти найсильнішого в парі "Стандард" - "Аякс".