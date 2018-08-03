"Динамо" обыграло "Шахтер" и возглавило таблицу УПЛ

Новости Спорт 03.08.2018 - 21:22
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Единственным голом в матче отметился Беньямин Вербич

Киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в матче третьего тура чемпионата Украины со счетом 1:0.

В составе победителей гол на свой счет записал словенский полузащитник Беньямин Вербич, который отличился на 64-й минуте после передачи от хавбека Виктора Цыганкова. Таким образом, "Динамо" одержало третью подряд победу в чемпионате страны, а "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне.

"Динамо" (9 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, "Шахтер" (6) делит второе место с "Александрией", у которой матч в запасе.

Напомним, ранее "Динамо" минимально победило "Шахтер" и в седьмой раз выиграло Суперкубок Украины.

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