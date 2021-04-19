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SkyUp запускает рейсы из трех городов Украины на Кипр

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы в кипрский город Ларнака из Харькова, Запорожья и Львова. Первый полет запланирован на 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Полеты в направлении Запорожье - Ларнака - Запорожье начнутся с 31 мая, а в направлении Харьков - Ларнака - Харьков авиарейсы начнут осуществляться 1 мая. При этом с 27 мая SkyUp запустит авиарейс Львов - Ларнака - Львов.

В компании сообщили, что 17 апреля был осуществлен первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.

Напомним, ранее МАУ объявила о перезапуске 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года и открытии нового направления.

Кроме того, МАУ возобновила авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул. Первый авиарейс был осуществлен 28 марта.

Добавим, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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