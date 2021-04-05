МАУ перезапустит 14 регулярных авиарейсов этим летом

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о решении перезапустить 14 регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 год. Также компания откроет еще одно новое направление.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ .

Авиакомпания панирует запустить авиарейсы из Киева в Ниццу, Дели, Анкару, Рим, Варшаву, Афины, Кишинев, Барселону, Ларнаку, Ташкент и Батуми. Продажа авиабилетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Компания также анонсировала запуск нового прямого рейса из Киева в город Джидда в Саудовской Аравии, однако билетов пока в продаже нет.

Региональная маршрутная сеть авиакомпании в соответствии с обновленными планами пополнится рейсами Одесса-Вильнюс, Львов-Тель-Авив и Харьков-Тель-Авив.

Чартерные полеты МАУ намерена выполнять из Киева в Ла-Роману, Невшехир, Марса-Алам, Пулу и Сплит.