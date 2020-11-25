SkyUp анонсировал новые рейсы в девять стран Европы и Ближнего Востока

Фото: самолет SkyUp (РБК-Украина)

Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала открытые новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиаполеты будут осуществляться в Португалию, Польшу, Германию, Данию, Иорданию, Швецию, Сербию, Нидерланды и Словакию.

Кроме новых направлений также останутся доступными рейсы во Францию, Италию, Грецию, Чехию, Грузию, Испанию, Болгарию, на Кипр, в Армению, Албанию, Турцию, Израиль.

Кроме того, авиакомпания намерена расширить количество городов в странах прилета, чтобы пассажирам во время путешествия было удобно передвигаться внутри выбранной страны.

В частности, ожидаются рейсы из Запорожья в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и Кипр.

Из Львова самолеты будут летать в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль.

Из Харькова запланированы полеты в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и Кипр, а из Одессы - в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды.

Напомним, 29 марта следующего года SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, с 23 ноября авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты в Ереван. Они будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.