ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

SkyUp анонсировал новые рейсы в девять стран Европы и Ближнего Востока

Киев, Среда 25 ноября 2020 20:59
SkyUp анонсировал новые рейсы в девять стран Европы и Ближнего Востока
Фото: самолет SkyUp (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала открытые новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиаполеты будут осуществляться в Португалию, Польшу, Германию, Данию, Иорданию, Швецию, Сербию, Нидерланды и Словакию.

Кроме новых направлений также останутся доступными рейсы во Францию, Италию, Грецию, Чехию, Грузию, Испанию, Болгарию, на Кипр, в Армению, Албанию, Турцию, Израиль.

Кроме того, авиакомпания намерена расширить количество городов в странах прилета, чтобы пассажирам во время путешествия было удобно передвигаться внутри выбранной страны.

В частности, ожидаются рейсы из Запорожья в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и Кипр.

Из Львова самолеты будут летать в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль.

Из Харькова запланированы полеты в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и Кипр, а из Одессы - в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды.

Напомним, 29 марта следующего года SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Кроме того, с 23 ноября авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты в Ереван. Они будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Инфраструктура авиасообщениеSkyUp

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь