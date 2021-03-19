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МАУ возобновляет полеты из Украины в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 15:05
МАУ возобновляет полеты из Украины в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул Фото: самолеты (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет рейсы, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Первый авиарейс запланирован на 28 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, компания возобновляет авиарейсы из Киева в Вильнюс, Берлин и Барселону, а также из Одессы в Стамбул.

"Начиная с 28 марта МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев - Берлин - Киев, с 29 марта по маршруту Киев - Вильнюс - Киев, Одесса - Стамбул - Одесса, и с 14 апреля 2021 по маршруту Киев - Барселона - Киев", - говорится в сообщении.

Рейсы из Киева в Берлин будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в Вильнюс - дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Из Киева в Барселону самолеты будут летать трижды в неделю, а именно по понедельникам, средам и субботам.

В то же время из Одессы в Стамбул авиаперелеты будут осуществляться трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним, лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Ранее сообщалось, что SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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