SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр

Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі.

Польоти у напрямку Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня, а в напрямку Харків - Ларнака - Харків авіарейси почнуть здійснюватися 1 травня. При цьому з 27 травня SkyUp запустить авіарейс Львів - Ларнака - Львів.

У компанії повідомили, що 17 квітня був здійснений перший у цьому році рейс з Києва до Ларнаки.