Sky News показало секретний завод з виробництва дронів в Україні

Британське видання Sky News отримало ексклюзивний доступ до одного з українських заводів із виробництва безпілотників, аби показати, як країна використовує технології у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як пише видання, компанія General Cherry Drones заснована добровольцями на початку повномасштабного вторгнення, збільшила виробництво у тисячу разів: зі 100 дронів на місяць - до сотень тисяч. Та, за словами представника компанії Андрія Лавреновича, цього все одно недостатньо для фронту.

"У росіян багато військ, багато техніки. Наші солдати щодня кажуть нам: нам потрібно більше, краще, швидше", - наголосив він.

Подібну думку висловив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія наростила виробництво дронів, тоді як Україна не може розширити масштаби через брак фінансування.

Заводи з виробництва безпілотників тримають у секреті та навіть переміщують, аби уникнути російських ударів. У приміщеннях, що зовні виглядають як звичайні офіси, безпілотники збирають вручну - від квадрокоптерів із вибухівкою до апаратів, які можуть атакувати російські розвідувальні дрони. Перед відправкою на фронт кожен апарат тестують.

Вартість одного українського дрона - близько 1000 доларів. При цьому він може знищити ворожий літак, що коштує у сотні разів більше.

Втім, Росія намагається наздогнати. Пропагандистські кадри з її заводів показують сотні нових ударних безпілотників "Герань", готових до запуску по Україні. Кремль вдосконалює іранські Shahed, роблячи їх швидшими та смертоноснішими.

Крім того, РФ розвиває технології безпілотників, керованих оптоволоконним кабелем, які неможливо заглушити.

В Україні також створюють подібні моделі, однак росіяни почали виробництво раніше та отримали підтримку з Китаю.

Українські інженери наголошують, це постійна гонка інновацій, яка перетворює війну на «науково-фантастичну битву машин». За їхніми даними, вже 80% ударів на фронті здійснюють дрони.

Як підсумовують журналісти Sky News, той, хто отримає перевагу у дроновій війні в Україні, матиме її і в майбутніх глобальних конфліктах.