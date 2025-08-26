ua en ru
Sky News показало секретный завод по производству дронов в Украине

Вторник 26 августа 2025 09:18
Sky News показало секретный завод по производству дронов в Украине Фото иллюстративное: СМИ показали секретный завод по производству дронов в Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Британское издание Sky News получило эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников, чтобы показать, как страна использует технологии в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, компания General Cherry Drones основанная добровольцами в начале полномасштабного вторжения, увеличила производство в тысячу раз: со 100 дронов в месяц - до сотен тысяч. Но, по словам представителя компании Андрея Лавреновича, этого все равно недостаточно для фронта.

"У россиян много войск, много техники. Наши солдаты ежедневно говорят нам: нам нужно больше, лучше, быстрее", - подчеркнул он.

Подобное мнение высказал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия нарастила производство дронов, тогда как Украина не может расширить масштабы из-за нехватки финансирования.

Заводы по производству беспилотников держат в секрете и даже перемещают, чтобы избежать российских ударов. В помещениях, которые внешне выглядят как обычные офисы, беспилотники собирают вручную - от квадрокоптеров со взрывчаткой до аппаратов, которые могут атаковать российские разведывательные дроны. Перед отправкой на фронт каждый аппарат тестируют.

Стоимость одного украинского дрона - около 1000 долларов. При этом он может уничтожить вражеский самолет, который стоит в сотни раз больше.

Впрочем, Россия пытается догнать. Пропагандистские кадры с ее заводов показывают сотни новых ударных беспилотников "Герань", готовых к запуску по Украине. Кремль совершенствует иранские Shahed, делая их быстрее и смертоноснее.

Кроме того, РФ развивает технологии беспилотников, управляемых оптоволоконным кабелем, которые невозможно заглушить.

В Украине также создают подобные модели, однако россияне начали производство раньше и получили поддержку из Китая.

Украинские инженеры отмечают, это постоянная гонка инноваций, которая превращает войну в "научно-фантастическую битву машин". По их данным, уже 80% ударов на фронте осуществляют дроны.

Как заключают журналисты Sky News, тот, кто получит преимущество в беспилотной войне в Украине, будет иметь его и в будущих глобальных конфликтах.

Производство дронов в Украине

Следует подчеркнуть, что после начала полномасштабной войны Украина значительно увеличила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже работают на фронте.

По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.

В июле этого года Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Также Украина договорилась с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных дронов. Тем временем продолжаются переговоры с США.

