Головна » Lifestyle » Мода та краса

Яскраві деталі та елегантність: 3 модні луки колишньої Комарова, які варто повторити

Субота 01 листопада 2025 07:14
Яскраві деталі та елегантність: 3 модні луки колишньої Комарова, які варто повторити Олександра Кучеренко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча і модель Олександра Кучеренко, показала декілька стильних образів, які можна взяти собі на замітку восени.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Бомбер і шкіряні штани

Перший лук Олександри - справжній приклад міського кежуалу з ноткою спорт-шику. Сірий укорочений бомбер з накладними кишенями в поєднанні з базовою білою футболкою створює легкий, невимушений верх, який ідеально контрастує з чорними штанами з еко-шкіри.

Вільний крій штанів з манжетами та поясом-шнурком надає образу динаміки, а класичні білі кеди завершують ансамбль, роблячи його максимально практичним для щоденного міського ритму.

Чорне кепі та рюкзак з чорно-рожевими акцентами підкреслюють грайливий бік образу і демонструють, що аксесуари в гардеробі Кучеренко відіграють важливу роль у створенні характеру лука.

Яскраві деталі та елегантність: 3 модні луки колишньої Комарова, які варто повторитиМодний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Широкі штани та "косуха"

Другий лук став демонстрацією більш драматичного і контрастного підходу до стилю.

Класична чорна шкіряна куртка-"косуха" в поєднанні з асиметричним білим топом створює елегантну гру контрастів, а широкі штани в тонку смужку спереду візуально витягують силует, надаючи образу витонченості.

Чорний ремінь і акуратний рюкзак підкреслюють строгість ліній, а контраст між чорним і білим кольорами надає ансамблю динаміки та сучасного звучання.

Цей образ чудово ілюструє любов Олександри до фактурності та сміливих поєднань, які одразу привертають увагу.

Яскраві деталі та елегантність: 3 модні луки колишньої Комарова, які варто повторитиМодний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Джинсова спідниця та яскраве взуття

Третій лук демонструє сміливе поєднання деніму і яскравих акцентів.

Чорна шкіряна косуха поєднується з класичною білою сорочкою, заправленою в джинсову спідницю-максі з геометричним візерунком, що створює стильний і водночас невимушений силует.

Яскраві червоні ботильйони на підборах надають образу сміливості, а аксесуари у вигляді ременя і рюкзака завершують ансамбль, роблячи його незабутнім.

Яскраві деталі та елегантність: 3 модні луки колишньої Комарова, які варто повторитиМодний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Стиль Олександри Кучеренко вирізняється кількома характерними рисами.

По-перше, це елегантність і жіночність: вона часто обирає вбрання, які підкреслюють талію і фігуру - від суконь міді з об'ємними рукавами до класичних спідниць-"олівців".

По-друге, любов до контрастів - чорний і білий кольори, яскраві акценти у вигляді червоного взуття або аксесуарів.

По-третє, вміння поєднувати різні стилі: класику з кежуалом, трендові елементи з базовими речами.

Особливу увагу Олександра приділяє верхньому одягу: шкіряна косуха, укорочені жакети та пальта допомагають підкреслити пропорції й завершити образ. Аксесуари, такі як ремені, кепі та яскраве взуття, стають фінальним штрихом у створенні гармонійних і стильних луків.

